У вівторок в Україні графіки стабілізаційних відключень споживачів від електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“Завтра, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень”, — ідеться у повідомленні.

В інші години доби діятимуть дві черги відключень.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Також у ДТЕК повідомили, що у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.