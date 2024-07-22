Про це повідомила пресслужба Укренерго.
“Завтра, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби. З 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень”, — ідеться у повідомленні.
В інші години доби діятимуть дві черги відключень.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Також у ДТЕК повідомили, що у Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині з 14:00 до 24:00 є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.
Про будь-які зміни в графіках енергетики поінформують додатково.
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