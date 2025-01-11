Попри те, що у європейських країнах кількість прохань про прихисток скоротилася у 2024 році на понад 130 тисяч (12%), лідером за кількістю поданих первинних клопотань залишається Німеччина.

Про це пише Deutsche Welle.

За даними Агентства ЄС з питань прихистку (EUAA), у 2024 році кількість первинних заяв на отримання прихистку в країнах Євросоюзу, Норвегії та Швейцарії скоротилася приблизно на 12 відсотків, склавши загалом 1,008 млн. При цьому у 2023 році цей показник становив 1,14 млн.

Серед усіх 29 країн, врахованих у цій статистиці, найбільше заявок, як і раніше, було подано в Німеччині – майже 236 тисяч. На другому місці Іспанія (165,4 тисячі), за нею йдуть Франція (158,5 тис.) та Італія (154,8 тис.). Найменше клопотань про надання прихистку за весь 2024 рік надійшло до Угорщини (всього 29).

Більшість прохачів прихистку в ЄС минулого року прибули з Сирії (15 %), за нею з відривом прямують Афганістан (8,7 %), Венесуела (7,3 %) та Туреччина (5,5%).