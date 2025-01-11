Про це пише Deutsche Welle.
За даними Агентства ЄС з питань прихистку (EUAA), у 2024 році кількість первинних заяв на отримання прихистку в країнах Євросоюзу, Норвегії та Швейцарії скоротилася приблизно на 12 відсотків, склавши загалом 1,008 млн. При цьому у 2023 році цей показник становив 1,14 млн.
Серед усіх 29 країн, врахованих у цій статистиці, найбільше заявок, як і раніше, було подано в Німеччині – майже 236 тисяч. На другому місці Іспанія (165,4 тисячі), за нею йдуть Франція (158,5 тис.) та Італія (154,8 тис.). Найменше клопотань про надання прихистку за весь 2024 рік надійшло до Угорщини (всього 29).
Більшість прохачів прихистку в ЄС минулого року прибули з Сирії (15 %), за нею з відривом прямують Афганістан (8,7 %), Венесуела (7,3 %) та Туреччина (5,5%).
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