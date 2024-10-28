Функції Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) тепер виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, який знаходиться в Дніпрі.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

Наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Зазначається, що в 2024 році на базі цього інституту формувалась матеріально-технічна база, що спростить процес проходження експертизи для людей.

Інститут займатиметься всім спектром діяльності центральної МСЕК, включаючи розгляд оскаржень та проведення перевірок рішень, ухвалених регіональними комісіями. Важливо відзначити, що алгоритм оскарження рішень МСЕК залишається незмінним.

“Якщо ваша справа була направлена на оскарження до Центральної МСЕК, то її буде перенаправлено до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України в місті Дніпро. З вами звʼяжуться щодо розгляду і подальших дій, черговість розгляду буде збережена”, — зазначили в МОЗ.

Процедура оскарження:

якщо ви вважаєте рішення МСЕК необґрунтованим його можна оскаржити спочатку у досудовому порядку, надалі – у суді;

досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки: подання заяви до комісії, де проводилася експертиза, або до обласної комісії. Після цього буде проведено експертизу та винесено нове рішення.

якщо ви не погоджуєтесь з новим рішенням, його можна оскаржити в інституті, який тепер виконує функції центральної МСЕК.

Зазначається, що наразі система МСЕК складається із закладів як центрального, так і регіонального рівня. МОЗ призначає керівника лише Центральної МСЕК, яка виконує організаційно-методичні функції. Регіональна структура складається з 328 МСЕК, зокрема 25 обласних бюро та понад 300 міських і міжрайонних комісій, керівників яких призначають обласні ради.

“Уряд прийняв зміни до Положення про медико-соціальну експертизу, які дозволяють МОЗ покладати права та обов’язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління МОЗ“, — йдеться у повідомленні.