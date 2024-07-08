Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні уламки.
“Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Зокрема, і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя”, – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) триває розслідування.
Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.