Начальником штабу командування Сил безпілотних систем став екскомандир 28-ї ОМБр полковник Олексій Халабуда, який змінив на цій посаді Романа Гладкого.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в СБС.

У нещодавньому інтерв’ю штаб-сержант командування Сил безпілотних систем Олександр Ярмак підтвердив, що капітан першого рангу Роман Гладкий більше не виконує обов’язки начальника штабу командування СБС.

Інше джерело з Сил безпілотних систем підтвердило, що Гладкий був переведений на іншу посаду, а його місце зайняла нова людина. Проте на запит від “Суспільного” щодо імені нового начальника штабу СБС у Генеральному штабі не надали коментарів.

Про Олексія Халабуду

Відомо, що у 2010 році він випустився з Академії сухопутних військ. Має спеціалізацію “Управління діями підрозділів механізованих військ”.

У 2015 році за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Був командиром 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.