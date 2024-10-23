Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в СБС.
У нещодавньому інтерв’ю штаб-сержант командування Сил безпілотних систем Олександр Ярмак підтвердив, що капітан першого рангу Роман Гладкий більше не виконує обов’язки начальника штабу командування СБС.
Інше джерело з Сил безпілотних систем підтвердило, що Гладкий був переведений на іншу посаду, а його місце зайняла нова людина. Проте на запит від “Суспільного” щодо імені нового начальника штабу СБС у Генеральному штабі не надали коментарів.
Про Олексія Халабуду
Відомо, що у 2010 році він випустився з Академії сухопутних військ. Має спеціалізацію “Управління діями підрозділів механізованих військ”.
У 2015 році за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
Був командиром 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.
- Гладкий більше не займає посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, — ЗМІ
- Начальник штабу Сил безпілотних систем Гладкий перетинав кордон РФ під час служби у ВМС, — ЗМІ
- Начальника штабу Сил безпілотних систем Гладкого відсторонили від посади на час перевірки СБУ