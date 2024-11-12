Про це повідомляє The New York Times із посиланням на три обізнані джерела.

“Очікується, що обраний президент Дональд Трамп призначить сенатора Марко Рубіо, який представляє штат Флориду, держсекретарем”, — зазначається в публікації.

Як зауважує видання, наразі Трамп дійшов такого рішення після роздумів над іншими кандидатурами, однак він може змінити свою думку в останню хвилину.

Марко Рубіо був уперше обраний до Сенату в 2010 році. У законодавчому органі він вважався зовнішньополітичним яструбом, зокрема щодо Китаю та Ірану.

Нагадаємо, стосовно війни Росії проти України, Рубіо нещодавно повторив позицію Трампа — мовляв, конфлікт зайшов у глухий кут, і наразі “потрібно довести його до завершення”.