Обраний президент США Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога як спецпредставника щодо миру в Україні. Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні.

Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social.

За його словами, Келлог “має видатну військову та ділову кар’єру”, зокрема досвід у сфері національної безпеки.

“Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними!” — додав Трамп.

Келлог — генерал-лейтенант у відставці, під час президентства Трампа в 2017-2021 роках він був головою апарату Ради національної безпеки Білого дому і радником з питань національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса.

План припинення війни Келлога

Як пише Reuters, план припинення війни, який Кіт Келлог представив у липні, передбачає надання Україні додаткової американської зброї лише за умови, що Київ погодиться на мирні переговори з Росією. У документі також йдеться, що США попередять Росію: у разі її відмови від переговорів Вашингтон посилить військову підтримку України.

Окрім цього, план передбачає замороження лінії зіткнення на їхніх попередніх позиціях, що наразі не прийнятно для жодної зі сторін конфлікту.

Прессекретар перехідної адміністрації Керолайн Лівітт відмовилася давати коментарі щодо кандидатури Келлога, зазначивши, що оголошення про призначення будуть зроблені після ухвалення рішень. Сам Келлог також утримується від коментарів з цього питання.