Непереможний український боксер Олександр Усик найближчі пів року відпочиватиме, а на рингу можна буде побачити не раніше липня 2025 року.

Про це пише Boxingscene із посиланням на заяву менеджера українського боксера Егіса Клімаса.

Чемпіон світу найближчим часом відпочиватиме, а його повернення до спортзалу навряд чи відбудеться до кінця квітня 2025 року. Наступний бій Усика, на думку Клімаса, відбудеться “наприкінці липня або у серпні”.

“Це буде дуже тривала підготовка. Після ще 12 раундів з Ф’юрі йому необхідне тривале та хороше відновлення”, – сказав менеджер.

Нагадаємо, 21 грудня у поєдинку-реваншу за звання об’єднаного чемпіона світу у надважкій вазі, що відбувся у Саудівській Аравії, Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одностайним рішенням суддів.

Наступним суперником українського спортсмена може стати британський чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа, якого Усик вже нокаутував у 2023 році. Перемога у реванші може знову зробити Олександра абсолютним чемпіоном світу.