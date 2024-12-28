Про це пише Boxingscene із посиланням на заяву менеджера українського боксера Егіса Клімаса.
Чемпіон світу найближчим часом відпочиватиме, а його повернення до спортзалу навряд чи відбудеться до кінця квітня 2025 року. Наступний бій Усика, на думку Клімаса, відбудеться “наприкінці липня або у серпні”.
“Це буде дуже тривала підготовка. Після ще 12 раундів з Ф’юрі йому необхідне тривале та хороше відновлення”, – сказав менеджер.
Нагадаємо, 21 грудня у поєдинку-реваншу за звання об’єднаного чемпіона світу у надважкій вазі, що відбувся у Саудівській Аравії, Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одностайним рішенням суддів.
Наступним суперником українського спортсмена може стати британський чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа, якого Усик вже нокаутував у 2023 році. Перемога у реванші може знову зробити Олександра абсолютним чемпіоном світу.
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