Опалювальний сезон для житлових будинків у Києві розпочнеться 30 жовтня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, це рішення було ухвалене у зв’язку з прогнозами синоптиків про значне зниження температури.

“Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання”, — повідомив він.

Він підкреслив, що температура протягом трьох днів буде нижчою за +8 градусів. Для повноцінного запуску централізованої системи теплопостачання столиці знадобиться близько 7 днів.