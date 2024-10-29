Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, це рішення було ухвалене у зв’язку з прогнозами синоптиків про значне зниження температури.
“Із 30 жовтня розпочинаємо в Києві опалювальний сезон для житлового фонду. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання”, — повідомив він.
Він підкреслив, що температура протягом трьох днів буде нижчою за +8 градусів. Для повноцінного запуску централізованої системи теплопостачання столиці знадобиться близько 7 днів.
- МВФ оцінив дефіцит електроенергії в Україні на рівні 4 ГВт
- У Києві через падіння уламків спалахнув житловий будинок
- В США відреагували на нічну атаку БпЛА на Київ