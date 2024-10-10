Цього року опалювальний сезон у Києві стартує 14 жовтня. Тепло буде подано до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших установ соціальної сфери міста.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“З понеділка, 14 жовтня, столиця розпочне опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Тепло підключатимуть за індивідуальними заявками керівників цих установ, враховуючи функціональну специфіку”, — написав він.

За його словами, багатоквартирні будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура сягатиме не більш як 8 градусів протягом трьох діб та матиме тенденцію до подальшого зниження.