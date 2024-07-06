Про це пише “Суспільне” з посиланням на джерела.
Раніше джерела ЗМІ повідомляли, що Залужний уже вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов’язки посла.
9 травня Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.
5 липня стало відомо, що колишній головком ЗСУ уже вирушив до Британії.
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