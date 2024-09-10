Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по Охматдиту 8 липня.

Про це повідомили пресслужби СБУ та ОГП.

Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, що супроводжувалося умисним вбивством, здійсненим групою осіб за попередньою змовою.

За даними СБУ, ракетний удар очолив генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той момент був командувачем Дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії, а згодом був підвищений до командувача ВПС РФ.

Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про підозру на місці атаки, разом із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідувань міжнародних злочинів в Україні від Офісу прокурора МКС Брендою Голліс.

Слідство встановило, що 8 липня приблизно о 10:45 Кобилаш віддав наказ підрозділам завдати удару за допомогою бомбардувальника Ту-95МС, застосовуючи крилату ракету Х-101, по дитячій лікарні. Ракета влучила в корпус медичного закладу, де на той момент надавали допомогу дітям.

Цей тип ракет призначений для ураження наземних цілей із попередньо визначеними координатами. У результаті удару загинули двоє цивільних – молода лікарка та дідусь однієї з пацієнток. Щонайменше 34 особи, серед яких дев’ять дітей, зазнали поранень. Загалом у лікарні перебувало понад 600 дітей під час атаки. Було зруйновано приміщення лікарні та пошкоджено медичне обладнання.

Заступник голови СБУ Сергій Наумюк повідомив, що правоохоронці опитали 112 постраждалих і 50 свідків, провели численні експертизи, включно з вибухотехнічними та судово-медичними, а також проаналізували відеозаписи з камер спостереження. Він зазначив, що атаку на Охматдит здійснила 22-га гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія Дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ.

Слідство з’ясувало, що ворожий літак злетів з аеродрому поблизу міста Оленєгорськ, а запуск ракети було виконано над Саратовською областю, за 600 км від українського кордону.

Ракета Х-101, випущена з Росії, увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівської області, де почала змінювати траєкторію польоту, маневруючи через чотири області, що вказує на її програмування для обходу української протиповітряної оборони перед ударом по лікарні.

Також було встановлено, що ракета, якою РФ вдарила по Охматдиту, була виготовлена у другому кварталі 2024 року.