Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли броньовані машини, ударні та розвідувальні безпілотники, а також боєприпаси.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До нового пакета увійшли:

20 машин із захистом від мін і засідок;

боєприпаси для танків Leopard 1;

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

19 тисяч снарядів калібру 122 мм;

600 ударних безпілотників HF-1;

50 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;

46 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

495 штурмових гвинтівок HK 416;

11 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів.

Крім того, українські військові отримають нову партію вовняних ковдр, джгутів та біноклів.

Уряд Німеччини оновив перелік озброєння, яке планує передати Україні. До нього входять БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30 Boxer, захищені від мін і засідок машини, а також самохідні гаубиці RCH 155.