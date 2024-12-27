Від початку повномасштабного вторгнення Україна спрямувала 294,2 млн грн на утримання російських військовополонених, які перебувають у чотирьох таборах та понад півсотні дільниць в установах виконання покарань. Ці кошти були використані для організації їхнього розміщення, охорони та медичного забезпечення.

Про це повідомили у Рахунковій палаті.

“З березня 2022 року по червень 2024 року Мін’юст створив 4 табори для тримання військовополонених і додатково організував їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення у більш ніж пів сотні дільниць, створених в установах виконання покарань. На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що значну підтримку у забезпеченні належних умов для полонених надали благодійні організації та міжнародні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста.

На початку повномасштабної війни в Україні не було спеціальної інфраструктури для утримання військовополонених, тому уряд у швидкому темпі організував систему під управлінням Міністерства юстиції.

Зазначається, що Україна забезпечує російським військовополоненим безпеку, належні умови розміщення, медичну допомогу та інші гуманітарні права, гарантовані Женевською конвенцією.