Ця сума включає пожертву в розмірі 20 мільйонів доларів на підтримку комітету політичних дій, названого на честь судді Верховного суду Рут Бейдер Гінсбург, який намагався пом’якшити позицію Трампа щодо абортів.

Основна частина коштів була передана комітету політичних дій America PAC — три транші по 25 мільйонів доларів кожен на останньому етапі передвиборної кампанії. Крім того, бізнесмен витратив 40,5 мільйона доларів на спірні з юридичної точки зору виплати виборцям з так званих “хитких штатів”, які підписали петицію на підтримку Конституції.

При цьому, як зазначає NYT, загальні витрати Маска на вибори поки невідомі — і, можливо, ніколи не будуть відомі.