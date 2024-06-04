До 7 червня в курс долара в Україні в банках перебуватиме в межах коридору від 40,25 до 41,65 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній — від 40,30 до 41,50 грн/дол.

Так прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Щодо курсу євровалюти, то котирування готівкового євро в банках будуть у межах коридору купівель і продажів від 42,70 до 45,20 грн/євро, а в пунктах обміну валюти фінкомпаній — від 43,45 до 45,10 грн/євро, упевнений експерт.

“Валютні ризики значно зросли, тому фінансисти не захочуть ризикувати… З огляду на зростання напруженості на валютному ринку, а також високу волатильність пари євро/долар на міжнародному ринку, власники обмінників будуть часто міняти свої котирування протягом дня залежно від поведінки українського міжбанку і пари євро/долар на зовнішніх майданчиках”, — спрогнозував Козирєв.

Аналітик переконаний, НБУ змушений буде практично щодня виходити на торги з інтервенціями з продажу долара, а курсовий тренд на міжбанку буде повністю залежати від цінників регулятора під час їх проведення:

“Мій прогноз щодо пари євро/долар буде в межах коридору від 1,074 до 1,09 долара за євро. Тому, якщо в цей період на міжбанку котирування долара будуть у межах коридору 40,25 -40,95 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс безготівкового євро буде в межах коридору від 43,22 до 44,64 грн”.