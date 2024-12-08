Понад 900 людей були вбиті після того, як сирійські повстанці розпочали масштабний наступ 11 днів тому.

Про це пише The Telegraph із посиланням на дані військового спостерігача.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується в Британії, заявила, що кількість загиблих становить 910 осіб, включаючи 138 мирних жителів, 380 сирійських військових і союзників, а також 392 повстанці.

Нагадаємо, сьогодні вранці сирійська армія заявила, що її сили продовжують військові операції проти повстанців у сільській місцевості поблизу міст Хама, Хомс та Дараа.

На цей час, за останніми даними, сирійські урядові сили контролюють лише дві з 14 столиць провінцій: Латакію — головний порт Сирії та Тартус.