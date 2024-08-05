Станом на 5 серпня підприємства, що працюють на потреби Сил і безпеки оборони, забронювали через портал "Дія" майже 120 тис. працівників.



Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

“Станом на 5 серпня через портал “Дія” вже забронювали майже 120 тис. співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони”,— зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, електронне бронювання автоматизувало цей процес, зробило його зручнішим для бізнесу й істотно скоротило час очікування.

Свириденко принагідно зауважила, що триває системна робота над оновленням списків критично важливих підприємств.

Алгоритм бронювання на порталі “Дія”:

1. Міністерства, ОВА вносять до Єдиного переліку установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.

2. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі Дія списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

3. Система автоматично перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно і чи її дані є у реєстрі Оберіг.

4. Дія протягом доби надсилає сповіщення керівнику підприємства в особистий кабінет із даними про результат розгляду.

5. У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку Резерв+.

Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість.