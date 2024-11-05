За минулу добу українські військові ліквідували 1260 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також протягом минулої доби українська армія знешкодила 15 танків, 43 бойових броньованих машини, 29 артсистем, а також 2 засоби ППО.

Окрім того, українські військові ліквідували 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 41 одиницю автомобільної техніки.