Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також протягом минулої доби українська армія знешкодила 15 танків, 43 бойових броньованих машини, 29 артсистем, а також 2 засоби ППО.
Окрім того, українські військові ліквідували 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 41 одиницю автомобільної техніки.
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