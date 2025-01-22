20,7% українців висловили бажання виїхати в іншу країну для постійного проживання, якщо кордони будуть відкриті для всіх категорій населення. Натомість 70,0% респондентів планують залишитися в Україні. 9,3% не визначилися з позицією.

Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та Центром Разумкова,

Серед чоловіків частка тих, хто хоче виїхати, більша (25%), ніж серед жінок (17%). Аналітики пояснюють це тим, що для жінок кордони не були закриті, і більшість уже виїхали.

Серед молоді (18-29 років) бажання виїхати висловили 33% респондентів, тоді як серед осіб старше 60 років – тільки 9%.

Основні причини для бажання залишити Україну:

Відсутність можливостей для розвитку – 30,5%

Загроза здоров’ю та життю через бойові дії – 28,6%

Недостатня соціальна підтримка з боку держави – 28,6%

Потреба возз’єднатися з родичами, які вже виїхали – 26,2%

Опитування проводилося з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України і де не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.