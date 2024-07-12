Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Вона зазначила, що приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.
“Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як “Резерв+”, — написала Черногоренко.
За її словами, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку.
“Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані”, — йдеться у повідомленні.
Вона зауважила, що із 2,7 млн зареєстрованих громадян ніхто не отримав пуш з повісткою.
“Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки. Не чекайте останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим”,— закликала заступниця міністра.
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