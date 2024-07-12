Станом на 12 липня 2,7 мільйона громадян оновили дані в застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

“Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як “Резерв+”, — написала Черногоренко.

За її словами, мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку.

“Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані”, — йдеться у повідомленні.