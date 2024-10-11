Станом на 31 серпня статус тимчасового захисту в країнах ЄС отримали близько 4,2 млн осіб, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Євростат.

Зазначається, що найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту з України прийняли Німеччина (1,2 млн осіб, 27% від загальної кількості), Польща (975 190) та Чехія (376 885).

Станом на 31 серпня понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України. Серед них дорослі жінки становили 45,1%, діти – 32,3%, дорослі чоловіки – 22,6% від загальної кількості.

Нагадаємо, статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 липня мали трохи більше 4,1 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Наприкінці червня ця кількість становила 4,3 млн.