З початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військовослужбовців виїхали за кордон на відпочинок і не повернулися в Україну.

Про це повідомило Міністерство оборони у відповіді на запит журналістів “Слідства.Інфо”.

У Головному управлінні Військової служби кажуть, що військовослужбовці можуть перетинати кордон на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадовці.

Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки й для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

У Міноборони кажуть, що зафіксували ці 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися після відпочинку, у період з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2024-го.

“Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини”, — йдеться у відповіді на запит.

А от про випадки порушення законодавства при перетині державного кордону Міноборони не повідомило.