Нідерланди планують передати Україні понад 20 бойових літаків F-16, при цьому перші постачання повинні початися у другій половині 2024 року.

Кілька тижнів тому очільниця міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час візиту до України оголосила про новий пакет допомоги у 350 млн євро. Виділені кошти спрямують на закупівлю озброєння для винищувачів F-16 та придбання сучасних безпілотних літаків-розвідників.

Про це глава МО Нідерландів сказала в інтерв’ю “Укрінформу”.

За її словами, загалом Україні планується передати 24 винищувачі F-16.

“Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури”, – зазначила глава МО Нідердандів.

За її словами, передача винищувачів українським збройним силам – це спільна робота з Данією, Сполученими штатами, Україною та іншими державами. Оллонґрен висловила сподівання, що вже цього літа в Україну надійдуть перші винищувачів F-16.

“Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських”, – сказала міністерка.

Також вона заявила, що Нідерланди готові підтримувати Україну й надалі, оскільки “це війна за свободу, демократію, верховенство права та проти незаконної агресії”.

“Ми готові підтримувати Україну, і саме тому ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити туди боєприпаси, особливо калібру 155 міліметрів. Ми дуже наполегливо працюємо над цим”,– наголосила Оллонґрен.

Раніше ми писали про те, що українські пілоти відточують навички керування винищувачами F-16 у Данії та США. Також проходить навчання технічний персонал.