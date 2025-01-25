У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького створили хірургічний блок, який стане центром для підготовки бойових медиків.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами посадовця, ремонт вартістю понад один мільйон гривень профінансувала французька медична гуманітарна громадська організація HuSoMe. А україно-нідерландський фонд SMART Medical Aid допоміг із медичною технікою на майже таку ж саму суму коштів.

“Результат – унікальна навчальна база, де військові медики зможуть ефективно опановувати новітні методики хірургічних втручань, необхідні для роботи в екстремальних умовах, зокрема на передовій”, – наголосив Козицький.

Очільник ОВА зазначив, що на новій навчальній базі студенти та лікарі-інтерни зможуть відточувати свої навички та опановувати сучасні методики хірургічних втручань.

Зазначається, що курс для бойових медиків стартує вже найближчим часом. Авторами курсу є професор хірургії Військової школи Вальдегас, а також співавтор аналогічних навчань для військових хірургів Франції – Франсуа Понс.