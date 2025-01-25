Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За словами посадовця, ремонт вартістю понад один мільйон гривень профінансувала французька медична гуманітарна громадська організація HuSoMe. А україно-нідерландський фонд SMART Medical Aid допоміг із медичною технікою на майже таку ж саму суму коштів.
“Результат – унікальна навчальна база, де військові медики зможуть ефективно опановувати новітні методики хірургічних втручань, необхідні для роботи в екстремальних умовах, зокрема на передовій”, – наголосив Козицький.
Очільник ОВА зазначив, що на новій навчальній базі студенти та лікарі-інтерни зможуть відточувати свої навички та опановувати сучасні методики хірургічних втручань.
Зазначається, що курс для бойових медиків стартує вже найближчим часом. Авторами курсу є професор хірургії Військової школи Вальдегас, а також співавтор аналогічних навчань для військових хірургів Франції – Франсуа Понс.
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