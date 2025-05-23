Київський Молодий театр отримав нового керівника – Станіслава Мойсеєва, який раніше вже очолював цей театр. Його попередник, Андрій Білоус, який займав посаду директора з 2012 року, подав заяву на звільнення через серйозні звинувачення у харасменті та сексуальних домаганнях, про що стало відомо з офіційних джерел театру.

Станіслав Мойсеєв – відомий театральний режисер і доцент кафедри акторського мистецтва в університеті Карпенка-Карого. Він також має досвід роботи як художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Мойсеєв очолював Молодий театр з 1996 по 2012 рік, за час якого театр зазнав значних змін, залучаючи як українських, так і закордонних режисерів, таких як Дмитро Богомазов, Ігор Славінський та інші.

Серед його найвідоміших робіт – вистава “Московіада”, створена у співпраці з українським письменником Юрієм Андруховичем, яка у 2006 році була номінована на премію “Київська пектораль” у категорії “Найкраща режисерська робота”. Загалом, Мойсеєв має в своєму активі понад 60 вистав, активно працюючи з класичною драматургією та адаптуючи її до сучасних умов.

У 2014 році його визнали одним із десяти найвпливовіших театральних режисерів України за версією театральних журналістів журналу “Дзеркало тижня”.

Причиною звільнення Андрія Білоуса стали звинувачення, висунуті його колишньою студенткою Софією Сапожнік у січні 2025 року. Вона стверджувала, що режисер просив у неї інтимні фотографії та закликав ділитися сексуальними фантазіями. Після цього інші колишні студентки анонімно підтвердили подібні випадки. Наприкінці січня колектив Молодого театру подав заяву до КМДА з проханням усунути Білоуса з посади на час розслідування.

Спочатку КМДА не знайшла підстав для звільнення Білоуса без судового рішення. Сам режисер заперечував усі звинувачення, називаючи їх маніпуляцією. 10 лютого активісти та працівники театру провели акцію під будівлею КМДА, підтримуючи вимоги про відсторонення Білоуса. В результаті, його відсторонили від обов’язків до 13 березня, але вже 14 березня він повернувся до роботи, незважаючи на рекомендації комісії розірвати контракт.

На початку травня Андрій Білоус оголосив про своє рішення піти у відставку, щоб зменшити напругу в колективі та сприяти нормалізації роботи театру. Вистави, над якими він працював, залишаться в репертуарі Молодого театру лише до завершення поточного сезону, після чого їх знімуть.