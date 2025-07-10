Повернення Станіслава Мойсеєва в Молодий театр: нові плани та виклики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станіслав Мойсеєв повернувся на посаду художнього керівника Молодого театру, де раніше працював протягом 16 років, з 1996 до 2012 року. Його попередник, Андрій Білоус, опинився під звинуваченнями у харасменті та сексуальних домаганнях, які він заперечує, називаючи їх “абсурдними та безпідставними”. У лютому поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України, що стосується сексуального насильства.

У травні Білоус подав заяву про звільнення, а незабаром стало відомо про повернення Мойсеєва. Після його першої каденції в Молодому театрі, він очолював Театр Франка з 2012 до 2017 року, а потім працював як запрошений режисер, переважно за кордоном.

Одна з його останніх постановок в Україні, “Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки” (2024), буде перенесена на сцену Молодого театру і стане першою прем’єрою нового сезону.

Журналістка Вікторія Кіхтенко поспілкувалася з Мойсеєвим, щоб дізнатися про його плани та виклики, з якими він стикається на новій посаді.

Мойсеєв зізнався, що спочатку не планував повертатися до Молодого театру, але після запрошення директора департаменту культури КМДА Сергія Анжияка змінив своє рішення, адже 16 років роботи в театрі залишили глибокий слід у його житті.

Він зазначив, що театр зараз переживає кризу, але в іншому контексті, ніж у 1996 році. Хоча фінансовий стан та інфраструктура театру в порядку, 23 вистави були зняті з репертуару за рішенням Білоуса, що створює серйозні виклики для колективу.

“Для мене, чесно кажучи, незрозуміло, як людина, яка віддала значну частину своїх вистав цьому театру, може його так підставляти.” – Станіслав Мойсеєв

Мойсеєв підкреслив, що повернення старих вистав не є його пріоритетом. Театр має жити сьогоднішнім днем і планувати майбутнє з новим репертуаром. Першою прем’єрою сезону стане його вистава “Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки”. Також він планує поставити спектакль, присвячений Олексію Вертинському, до його 70-річчя.

У театрі відбулися кадрові зміни: з’явилася нова головна адміністраторка та помічниця, яка займатиметься піаром і репертуарною політикою. Вперше в театрі введено посаду завідувача літературної частини, що дозволить краще аналізувати надходження інформації.

Мойсеєв розповів, що не було жодної передачі обов’язків від Білоуса, оскільки той просто звільнився, залишивши репертуарні плани без документального оформлення.

Щодо конфлікту в трупі між Групою 46 та старшими акторами, режисер вважає, що він ще не вичерпаний і має глибші корені, зокрема боротьбу між поколіннями. Він відзначив сміливість молодих акторів, які відкрито висловили свою позицію, а також розуміє прагнення старших до стабільності.

Мойсеєв зустрічався з представниками Групи 46, зокрема з Вікторією Ромашко, і відзначив конструктивний діалог, що відповідає його баченням розвитку театру.

Щодо юридичних аспектів звільнення керівника через звинувачення у харасменті, він пояснив, що законодавство України наразі не передбачає дострокового розірвання контракту з таких підстав, і зміни можуть ініціювати лише законодавці або громадські організації.

Мойсеєв також поділився планами щодо розвитку театру: запуск нових вистав, підтримка сучасної драматургії, проведення конкурсу для молодих режисерів, а також створення майданчика для експериментальних і контроверсійних проєктів на мікросцені.

Він наголосив на важливості різноманітності репертуару, поєднуючи класику, тексти XX століття та сучасну драматургію, щоб задовольнити різні смаки глядачів.

Мойсеєв також підтримує дружні контакти з Театром Франка і планує розширювати співпрацю через спільні проєкти та обмін акторами.

Режисер торкнувся проблем театральної освіти, вказуючи на необхідність реформ і боротьбу з ізоляцією майстерень, а також на важливість різнорівневої підготовки студентів.

На завершення, Мойсеєв поділився своїм баченням театрального буму в Україні як трансформації свідомості глядачів, а не лише збільшенням кількості проданих квитків. Він закликав до переосмислення театру та готовності до змін у репертуарі та політиці.