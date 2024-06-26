Антикорупційний центр "Межа" випустив розслідування про те, як нардеп Микола Тищенко може поповнювати кишеню з корупційної схеми на Закарпатті.

Про це пише голова антикорупційного центру “Межа” Мартина Богуславец.

Йдеться про те, що школу в смт Кольчино Мукачівського району планували відбудувати ще з 2009 року. Після декількох невдалих спроб у 2021 році вона отримала “капсулу часу”. Проте після відрядження Миколи Тищенка на Закарпаття справи рушили вгору.

Аналіз тендерів показав, що будувати без старих партнерів Тищенку важко. Давній компаньйон, Денис Комарницький, прийшов йому на допомогу. Фірми Комарницького виграли тендери на будівництво школи в Кольчино як у 2021, так і в 2023 році. Вартість відбудови змінювалася від 94 до 267 млн гривень, а підрядники формально замінювали один одного – замість ТОВ “Адамант” приходило ТОВ “Гарантбуд”. Обидві фірми є співзасновниками консорціуму “АДАМАНТ І КІНТЕГРО”.

Денис Комарницький, ексспівголова фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді, зараз смотрящий за Києвом як взаємовигідна фігура між Віталієм Кличком та Офісом Президента України. Він має теплі бізнес-стосунки з Тищенком. Аналіз кошторису показав завищення на будматеріалах, щонайменше на 21 млн гривень.

Це лише одна школа у маленькому селищі на Закарпатті. Комарницький будував виключно в Києві, поки Тищенко очолював київський осередок партії “Слуга народу”. Переїзд Тищенка на Закарпаття співпав з переїздом компанії “Гарантбуд”, яка зараз відбудовує школу.