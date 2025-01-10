Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує відвідати Україну в найближчі тижні для обговорення можливості введення міжнародних миротворчих сил після завершення війни. Це буде його перший візит до країни з моменту обрання прем'єр-міністром пів року тому.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За даними джерел, візит премʼєра Британії повʼязаний із підготовкою Європи до повернення новообраного президента США Дональда Трампа.

Заяви про візит Стармера були зроблені після зустрічі українського президента з міжнародними партнерами на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Зеленський не уточнив точну дату візиту, але зазначив, що цей крок є частиною більш широких обговорень щодо миротворчої місії в Україні.

“Цю ініціативу започаткував Еммануель Макрон. Британці ставляться до цього позитивно, і я буду детально обговорювати це з прем’єр-міністром на нашій зустрічі. Він приїде в Україну і ми будемо говорити”, — заявив Зеленський.

Згідно з повідомленням Bloomberg, лідери Франції та Великої Британії також розглядали можливість створення спільної миротворчої місії в Україні. Однак це питання залежатиме від укладення мирної угоди між Україною та Росією, яку, на даний момент, президент Володимир Путін не виявив готовності обговорювати.