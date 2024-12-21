На території Національного заповідника «Софія Київська» розпочався показ інтерактивної вистави, організованої Фундацією Олени Зеленської. Протягом десяти днів, із 20 по 29 грудня, глядачі зможуть поринути в атмосферу Київської Русі через інноваційні 3D-технології та історії, відтворені на основі давніх графіті.

Про це повідомляє Київська ОВА.

“Це неймовірно тепла родинна вистава. Вона справді дає змогу відчути магію Різдва й водночас єднання з нашими предками. Також ця подорож занурює в цікаві історичні факти. Сподіваюся, подія, створена нашою Фундацією, подарує дітям не лише радість, а й захоплення історією та культурою”, – зазначила Олена Зеленська.

Вистава супроводжується грою акторів, хоровим співом, світловими та звуковими ефектами, а також індивідуальними навушниками, які забезпечують повне занурення у сюжет.

Організатори запевнили, що виставу відвідають понад 3600 глядачів, включаючи дітей із прийомних родин, багатодітних сімей Київщини та тих, якими опікуються громадські організації.

“Цього року ми вирішили подарувати нашим дітям радісні емоції за допомогою яскравого різдвяного шоу. Так народилася ідея створити святкову інтерактивну виставу, яка зацікавила б дітей і дорослих. “Говорять ті, що слухали вічність” – вистава про добро і зло, мужність і любов. Дякуємо творчій команді та нашим партнерам, які підтримали цю ідею й допомогли втілити її в життя”, – сказала директорка Фундації Ніна Горбачова.

На думку організаторів, головною метою заходу є створення можливості для дітей отримати позитивні емоції та зацікавитися історією й культурою через захоплююче різдвяне шоу.