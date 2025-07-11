Обшуки у Віталія Шабуніна: ДБР проводить слідчі дії без судового рішення

Про це йдеться на його сторінці в телеграмі
Державне бюро розслідувань здійснює обшук у квартирі Віталія Шабуніна, який є головою “Центру протидії корупції”. Крім того, обшуки проходять і в військовій частині, де він служить, у Чугуївському районі Харківської області.
Цю інформацію було оприлюднено на офіційній сторінці Віталія Шабуніна в Telegram.
У його повідомленні йдеться:
“Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака.”
Команда Шабуніна також зазначила, що правоохоронці вилучили його телефон, а обшуки проводяться без відповідної ухвали суду.
На даний момент інформація про події оновлюється.
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