Обшуки у Віталія Шабуніна: ДБР проводить слідчі дії без судового рішення

Про це йдеться на його сторінці в телеграмі

Державне бюро розслідувань здійснює обшук у квартирі Віталія Шабуніна, який є головою “Центру протидії корупції”. Крім того, обшуки проходять і в військовій частині, де він служить, у Чугуївському районі Харківської області.

Цю інформацію було оприлюднено на офіційній сторінці Віталія Шабуніна в Telegram.

У його повідомленні йдеться:

“Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака.”

Команда Шабуніна також зазначила, що правоохоронці вилучили його телефон, а обшуки проводяться без відповідної ухвали суду.

На даний момент інформація про події оновлюється.