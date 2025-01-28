Про це повідомляє Bloomberg.
Значні втрати зазнали мільярдери, чий бізнес пов’язаний зі штучним інтелектом.
Найбільші втрати поніс Дженсен Хуанг, співзасновник і генеральний директор компанії Nvidia, який втратив понад $20 мільярдів — це 20% його статків.
Nvidia, відома виробництвом графічних процесорів та відеоадаптерів, а також інших пристроїв для ПК та ігрових консолей, є однією з основних компаній у сфері технологій для безпілотних авто.
Також значні втрати понесли інші технологічні мільярдери. Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle Corp., втратив $22,6 мільярда, що становить близько 12% його статків.
Засновник компанії Dell Майкл Делл втратив $13 мільярдів, а Чанпен Чжао, засновник криптовалютної біржі Binance, — $12,1 мільярда.
Однак не всі мільярдери у сфері високих технологій зазнали значних втрат. Це стосується, зокрема, засновника компанії Meta Марка Цукерберга та засновника інтернет-магазину Amazon Джеффа Безоса.
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