Лідером за переглядами у Вікіпедії стала стаття про Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, яка за рік зібрала понад 1,1 мільйона переглядів. Це перший випадок за 15 років, коли стаття про сучасну особистість очолила рейтинг популярності.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації “Вікімедіа Україна”.

На другому місці опинилася стаття про Україну з більш ніж мільйоном переглядів, а третє місце зайняла стаття про Олександра Усика, яку переглянули понад 730 тисяч разів.

Серед інших сучасних особистостей найбільшу популярність мали статті про Ірину Фаріон, Володимира Зеленського, Клавдію Петрівну та Ліну Костенко. Серед історичних фігур лідирували Тарас Шевченко, Леся Українка та Степан Бандера, які утримують перші позиції в рейтингу вже третій рік поспіль.

Фільми та серіали

Особливою популярністю користувалися статті про українські фільми та серіали, зокрема “20 днів у Маріуполі”, “Мавка. Лісова пісня”, “Конотопська відьма” і “Спіймати Кайдаша”. Серед іноземних – “Гаррі Поттер”, “Бріджертони” і “Гра Престолів”.

У категорії географічних обʼєктів лідерами стали статті про Україну, Росію, Велику Британію, Німеччину та Польщу. Стаття про Суджу, місто з населенням меншим за 100 тисяч осіб, зібрала понад 320 тисяч переглядів.

У 2024 році найбільше переглядів серед статей про Сили оборони отримала стаття про Збройні сили України. Другу та третю позиції зайняли матеріали про 3-тю окрему штурмову бригаду та 47-му окрему механізовану бригаду України. Стаття про бригаду Національної гвардії “Азов” замкнула п’ятірку найбільш популярних.