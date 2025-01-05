Проведене дослідження базується на опитуванні 1 393 066 людей у ​​всьому світі, які проходили один і той самий тест у 2024 році. Згідно з ним, українці виявились на останньому місці серед країн Європи за рівнем коефіцієнта інтелекту.

Про це йдеться у публікації Міжнародного реєстра.

До першої п’ятірки увійшли Китай, Іран, Південна Корея, Японія та Сингапур.

Росія опинилась на шостому місці, США — на 27-му, Британія — на 33-му.

Останні місця посідають Габон, Ангола, Бенін, Мозамбік та Сенегал.

У дослідженні зазначається, що середній IQ за країнами виявився загалом вищим у Східній Азії. Близький до середнього — в Європі, Західній Азії, Океанії, Північній Америці та Північній Африці. І нижче середнього в Центральній і Південній Африці та Латинській Америці.