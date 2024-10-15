Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо їхнього ставлення до кадрових змін в уряді, які відбулися на початку вересня.

За результатами дослідження, 74% респондентів вважають, що ці перестановки не принесуть жодних змін для країни.

Під час опитування українців запитували, яких змін вони очікують від уряду: чи покращиться його робота, погіршиться, або ж усе залишиться без змін.

Згідно з результатами, 74% респондентів переконані, що після кадрових змін ситуація не зміниться. Лише 12% очікують на покращення, тоді як 6% прогнозують погіршення роботи уряду.

Найбільше позитивних змін очікують мешканці східних регіонів України (17%), у південних областях таких 14%, у центральних – 12%, а на заході – 9%.

КМІС також з’ясував, як варіюється думка щодо цього питання в українців, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, і тих, хто йому не довіряє. Прихильні до Зеленського опитані вважають, що після кадрових переставлянь в уряді стане краще, таких 19% (64% вважають, що змін не відбудеться). Водночас серед тих, хто не довіряє президенту, так вважають всього 3% (88% думають, що змін не буде).

Опитування проводив КМІС із власної ініціативиз 20 по 27 вересня 2024 року. Опитано телефоном 1001 українця старше за 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%; 3,5% – для показників, близьких до 25%; 2,5% – для показників, близьких до 10%; 1,8% – для показників, близьких до 5%.