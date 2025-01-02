Про найкращі ігри у 2024 році розповіли на платформі Steam.
“Гра року”
Black Myth: Wukong – рольовий бойовик, що вражає динамічністю та складним сюжетом.
“Можливо, справа в захопливому ігроладі чи дивовижній історії з майстерно реалізованими персонажами, бездоганним дизайном чи запаморочливим багатокористувацьким режимом. Хай там як, переможниця номінації “Гра року” приречена стати класикою“, — написала на платформі.
“VR-гра року”
Metro Awakening – VR-пригода з елементами стелсу, боїв і досліджень у стилі культової серії Metro.
“Сродна праця”
Elden Ring – фентезі Action/RPG із відкритим світом, де гравці шукають фрагменти Elden Ring, щоб стати Elden Lord.
“Найкраща гра на Steam Deck”
God of War Ragnarök – пригодницький екшн про подорож Кратоса і Атрея, які шукають відповіді перед настанням Рагнарока.
“Краще з друзями”
Helldivers™ 2 – шутер із груповими місіями на різноманітних планетах.
“Видатний візуальний стиль”
Silent Hill 2 – психологічний горор, у якому Джеймс шукає свою покійну дружину в Silent Hill.
“Найбільш інноваційний геймплей”
Liar’s Bar – гра, у якій антропоморфні тварини грають у карти й кістки.
“Найкраща гра, у якій ви пасете задніх”
Black Myth: Wukong. У команді премії сказали, що ця гра “не для слабкодухих”.
“Найкращий саундтрек”
Red Dead Redemption 2 – екшн-пригода з музикою, яка додає глибини сюжетним перипетіям.
“Розкішний сюжет”
І знову Black Myth: Wukong – гра з кінематографічним та напруженим сценарієм, що тримає у напрузі до фіналу.
“Умощуйтеся зручніше”
Farming Simulator 25 – симулятор фермерського життя, який дозволяє гравцям відпочити від щоденних турбот.
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