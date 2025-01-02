Рольовий бойовик Black Myth: Wukong, натхненний китайською міфологією, став тріумфатором премії Steam, здобувши три нагороди з 11 можливих. Переможців визначили за підсумками голосування під час зимового розпродажу.

Про найкращі ігри у 2024 році розповіли на платформі Steam.

“Гра року”

Black Myth: Wukong – рольовий бойовик, що вражає динамічністю та складним сюжетом.

“Можливо, справа в захопливому ігроладі чи дивовижній історії з майстерно реалізованими персонажами, бездоганним дизайном чи запаморочливим багатокористувацьким режимом. Хай там як, переможниця номінації “Гра року” приречена стати класикою“, — написала на платформі.

“VR-гра року”

Metro Awakening – VR-пригода з елементами стелсу, боїв і досліджень у стилі культової серії Metro.

“Сродна праця”

Elden Ring – фентезі Action/RPG із відкритим світом, де гравці шукають фрагменти Elden Ring, щоб стати Elden Lord.

“Найкраща гра на Steam Deck”

God of War Ragnarök – пригодницький екшн про подорож Кратоса і Атрея, які шукають відповіді перед настанням Рагнарока.

“Краще з друзями”

Helldivers™ 2 – шутер із груповими місіями на різноманітних планетах.

“Видатний візуальний стиль”

Silent Hill 2 – психологічний горор, у якому Джеймс шукає свою покійну дружину в Silent Hill.

“Найбільш інноваційний геймплей”

Liar’s Bar – гра, у якій антропоморфні тварини грають у карти й кістки.

“Найкраща гра, у якій ви пасете задніх”

Black Myth: Wukong. У команді премії сказали, що ця гра “не для слабкодухих”.

“Найкращий саундтрек”

Red Dead Redemption 2 – екшн-пригода з музикою, яка додає глибини сюжетним перипетіям.

“Розкішний сюжет”

І знову Black Myth: Wukong – гра з кінематографічним та напруженим сценарієм, що тримає у напрузі до фіналу.

“Умощуйтеся зручніше”

Farming Simulator 25 – симулятор фермерського життя, який дозволяє гравцям відпочити від щоденних турбот.