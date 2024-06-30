Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна

“Я переконаний, що буквально вже найближчим часом Верховна Рада повернеться до кадрових питань, і наше завдання заповнити уряд”, – йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що кадровим питанням може бути присвячено одне з найближчих пленарних засідань парламенту.

За словами Стефанчука, необхідно відходити від практики “виконувачів обов’язків за тими чи іншими напрямами”.

“Повинен бути міністр, повноцінний член уряду, який виконує завдання, які на нього покладає народ України на ввіреній йому ділянці у виконавчій владі”, – зазначив спікер.