Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру. Інакше: мир в обмін на територію – це анексія. Мир в обмін на суверенітет – це капітуляція. Мир в обмін на людей – це рабство. Мир в обмін на безблоковий статус – це самогубство. Мир в обмін на заморожений конфлікт – це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків», – зазначив очільник парламенту.
Він наголосив на важливості повної імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського.
“Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули”, – наголосив Стефанчук.
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