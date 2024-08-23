Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією і направив його на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Про це йдеться у картці законопроєкту № 8371 на сайті Верховної Ради.

Так, у розділі «дати і стан проходження» зазначається, що голова ВР підписав документ 23 серпня. Законодавчий акт направлений на підпис главі Української держави.

20 серпня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», що забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією на території України. Законодавча ініціатива №8371 була ухвалена 265 голосами народних депутатів.

Уряд у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей законопроєкт.

23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП, таким чином зірвавши пленарне засідання.