Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з Майком Джонсоном, спікером Палати представників Конгресу США, закликав сприяти зняттю обмежень на використання американської зброї.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Стефанчук підкреслив, що Україна має право на захист без обмежень і повинна мати можливість наносити удари по військових цілях у глибині Росії.

Окрім цього, він озвучив найактуальніші оборонні потреби України, зокрема постачання систем ППО та винищувачів F-16, і наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

Ця зустріч відбулася на полях Саміту голів парламентів країн G7, який проходить 5-7 вересня в італійському місті Верона.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що позиція США щодо ударів по території Росії залишається незмінною, оскільки це, на його думку, не допоможе Україні знищити російську авіацію.