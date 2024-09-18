Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив під час брифінгу, цитує “Інтерфакс-Україна“.

За словами Стефанчука на засіданні погоджувальної ради 18 вересня після того, як парламентську трибуну заблокували, було ухвалено рішення, що керівництво парламенту й фракцій внесе до Верховної Ради нову постанову, з якої буде вилучено п’ять населених пунктів, з перейменуванням яких виникли проблеми.

“Ми ухвалили рішення, що погоджувальна рада – керівництво парламенту й керівники фракцій – внесе нову постанову, де прибере ці п’ять проблемних міст, сіл, селищ тощо в окремі постанови й проголосує цей пакет для того, щоб завершити деколонізацію України”, – сказав спікер Верховної Ради.

Він зазначив, що Рада проведе окремі дискусії щодо перейменування цих п’яти населених пунктів, потім буде зареєстровано два проєкти постанови, які згодом буде винесено на вибір залу.

Стефанчук уточнив, що, попередньо, йдеться про перейменування населених пунктів Южне, Южноукраїнськ, Синельникове, Первомайськ і Павлоград.

Крім цього, за словами спікера, ВР повернеться до постанови про перейменування після того, як проголосує за всі ресурсні законопроєкти, які потрібні насамперед для українського бюджету.

18 вересня Верховна Рада провалила голосування про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів. Після цього трибуну парламенту заблокували з вимогою повторно через комітет винести розгляд постанови у сесійну залу.