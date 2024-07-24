Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про те, що депутати нібито пішли на канікули. За його словами, їх не може бути у зв’язку з воєнним станом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Стефанчук наголосив, що з 24 лютого 2022 року парламент працює в режимі єдиного засідання і за цей час жоден з народних депутатів не отримав щорічної оплачуваної відпустки.

«Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України. Кожен із них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо», — написав спікер парламенту.

Він також нагадав, що на засіданні Верховної Ради 23 липня депутати вирішили сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень закону про заборону Української православної церкви московського патріархату, аби його якнайшвидше винесли на голосування.

Тому, за словами Стефанчука, парламентарі «будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту».

Раніше народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що депутати заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою продовжити розгляд закону проти УПЦ МП. Тоді ж подальші засідання парламенту скасували. Наступні, за графіком, — будуть вже в серпні.