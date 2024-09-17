Міністерство оборони України планує "найближчими днями" видати наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які до повномасштабної війни були визнані непридатними, а під час воєнного стану – обмежено придатними.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук “Українській правді”.

За його словами, 17 вересня керівництво парламенту, фракцій та груп обговорили з представниками Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ шляхи вирішення проблеми мобілізації чоловіків з обмеженою придатністю до 25 років.

“Ми провели великі дискусії з колегами з Міноборони і Генштабу. І ухвалили такі рішення. По-перше, Верховна Рада буде напрацьовувати нормальний механізм, щоб мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років перестали підлягати мобілізації. По-друге, ми маємо забезпечити нормальну заміну цим особам завдяки загальній мобілізації в державі, бо не можемо оголити ті чи інші ділянки фронту”, — розповів Стефанчук.

Водночас спікер ВР додав: у Міністерстві оборони й Генштабі запевнили, наказ про заборону мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років зʼявиться “найближчими днями”.

Стефанчук наголосив, у цьому наказі має бути положення про те, що мобілізовані обмежено придатні українці не братимуть участь у штурмах. Водночас нардепи й представники Міноборони і Генштабу розглядатимуть питання, яким чином звільнити зі служби вже мобілізованих та замінити їх іншими бійцями.

За словами спікера ВРУ, лише після цього парламент розглядатиме відповідний законопроєкт №11379-Д.