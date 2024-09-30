Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, передає “Інтерфакс”.
“За дорученням президента України Володимира Зеленського голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 1 жовтня візьме участь в інавгурації новообраного президента Мексики Клаудії Шейнбаум”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що візит Стефанчука сприятиме поглибленню співпраці між країнами, зокрема посиленню міжпарламентського діалогу.
“Перебування в Мехіко буде використане також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президента Мексики”, – наголошується в повідомленні.
Це перший візит глави українського парламенту до латиноамериканського регіону за час незалежності України.