Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, передає “Інтерфакс”.

Зазначається, що візит Стефанчука сприятиме поглибленню співпраці між країнами, зокрема посиленню міжпарламентського діалогу.

“Перебування в Мехіко буде використане також для посилення міжнародної підтримки України, зокрема з боку країн Глобального Півдня, лідери яких будуть присутні на церемонії вступу на посаду президента Мексики”, – наголошується в повідомленні.