Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в парламенті має існувати інститут відкликання народного депутата. Також він вважає, що має бути більше підстав для позбавлення депутата повноважень.

Про це він сказав в інтерв’ю «Українським новинам».

Інститут відкликання народного депутата дасть змогу народу, який його обрав, відкликати його назад, пояснює Стефанчук.

«Це абсолютно нормальна практика, яка існує в багатьох країнах світу», — вважає спікер Ради.

Також, за його словами, зараз тривають дискусії про «імперативний мандат». Стефанчук каже, що це дасть змогу впливати на депутата, який пройде в Раду на потенційних наступних виборах за списками якоїсь партії та почне «вести якусь свою політику».

«Це питання дискусії, тому що, з одного боку, не хочеться перетворити це на акціонерне товариство, де просто може сидіти людина з 40% голосів і пригнічувати депутатську ініціативу. З іншого боку, партійне структурування суспільства також є дуже важливим для майбутніх процесів», — каже він.

Голова парламенту стверджує, що він радить розширити перелік підстав для позбавлення народного депутата повноважень, серед них, зокрема, прогули та кнопкодавство. Тим часом зараз Конституція передбачає лише сім таких підстав, адже, за словами Стефанчука, Основний закон писався «як Конституція мирного часу, дуже багато речей не були врегульовані».

До слова, петиція на сайті Верховної Ради щодо позбавлення Миколи Тищенка депутатських повноважень після конфлікту з колишнім військовим у Дніпрі набрала необхідні 25 тисяч підписів. Однак, попри це, він досі зберігає мандат.