Законопроєкту про можливість укласти угоду зі слідством щодо корупційних злочинів уже надають оцінку в Європейській комісії. Документ відповідає світовій практиці.

Про це сказала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі для «Інтерфакс — Україна».

Вона також зазначила, що законопроєкт допрацюють, якщо до нього будуть коментарі, а також закликала «не піддаватись маніпуляціям».

Стефанішина підтвердила, що підвищення ефективності укладення угод зі слідством передбачає Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки, Ukraine Facility Plan, а також звіт у межах Пакета розширення. Це, за словами міністерки, означає, що законопроєкт справді є частиною плану реформ, узгодженого з європейськими партнерами.

«Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів», — додала вона.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія теж казав, що ухвалення законопроєкту є одним із зобов’язань України перед партнерами в ЄС. Народний депутат Ярослав Железняк підтверджував це, однак, на його думку, сам текст саме «в такому поганому вигляді» писав Мінʼюст.