Про це повідомляє “Еспресо”.
“Рішення, які ухвалюються державою, головнокомандувачем, – це в першу чергу велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-ким іншим. Це не позиція, це реальність”, — заявила Стефанішина.
Віцепрем’єр-міністерка також підкреслила, що українські воїни мають бути забезпечені всім необхідним для виконання бойових завдань.
За її словами, коментарі посадовців Білого дому щодо зниження мобілізаційного віку можуть бути спробою уникнути відповідальності за раніше досягнуті домовленості.
“Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Тому, звичайно, ми достатньо різко комунікуємо це питання”, — додала Стефанішина.
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