Про це у Телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк
З його слів, кандидатуру Стефанішиної підтримали 253 народні депутати.
4 червня 2020 року Стефанішина була вперше призначена на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Раніше вона обіймала посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Як повідомлялося, 4 вересня Верховна Рада прийняла рішення про відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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