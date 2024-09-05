Верховна Рада затвердила призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також міністра юстиції.

Про це у Телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк

З його слів, кандидатуру Стефанішиної підтримали 253 народні депутати.

4 червня 2020 року Стефанішина була вперше призначена на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Раніше вона обіймала посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомлялося, 4 вересня Верховна Рада прийняла рішення про відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.