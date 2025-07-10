STEP IN 2 EU: новий етап підтримки малого бізнесу в Україні

Про це повідомили у Мінекономіки України

Нещодавно Україна, Норвегія, Єврокомісія, Німеччина та німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) підписали угоду про новий етап програми підтримки економічного розвитку України під назвою STEP IN 2 EU. Ця ініціатива передбачає додаткове фінансування в розмірі 25 мільйонів євро, про що повідомили в Міністерстві економіки.

У відомстві зазначили, що підписання п’ятистороннього документа відбулося під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2025, яка проходить у Римі.

Юлія Свириденко, очільниця Міністерства, підкреслила, що ці додаткові кошти сприятимуть підтримці малих та середніх українських підприємств. Таким чином, загальний обсяг програми зросте до 41,5 мільйонів євро.

“Продовжити цифровізацію послуг для бізнесу, а також розширити навчальні програми для регіональних економічних інституцій. Це практичні кроки для підготовки українського бізнесу до роботи на ринку ЄС.” – Юлія Свириденко

Крім того, у Міністерстві зазначили, що програма STEP IN 2 EU є продовженням ініціатив EU4Business та ReACT4UA, які вже зробили значний внесок у підтримку малого і середнього бізнесу, зміцнення інституційної спроможності та розвиток регіонів.

В рамках попередньої програми підтримку отримали 30 тисяч малих та середніх підприємств, понад 60 бізнес-організацій, 78 кластерів та бізнес-асоціацій. Зокрема, більше 2 тисяч підприємств отримали 16 мільйонів євро у вигляді грантів та кредитів для розвитку своїх справ.

Основні цілі нового етапу програми

Головна мета нового етапу програми полягає в покращенні економічного середовища України для подальшої інтеграції до єдиного ринку ЄС шляхом:

підтримки реформ на державному рівні;

підвищення конкурентоспроможності бізнесу;

розвитку регіональної економіки;

цифрової трансформації, зокрема через інструменти e-Permit, PULSE та інші рішення для бізнесу.

Програма підтримки процесу вступу України до ЄС у сфері економіки (STEP IN 2 EU) реалізується за підтримки урядів Німеччини та Норвегії, ЄС, а також німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). В Україні проєкт реалізують Міністерство економіки та Національний банк.