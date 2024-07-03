Відомий український волонтер, громадський діяч та блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, заявив, що одіозний генерал-лейтенант Юрій Содоль хоче списатись зі Збройних Сил за станом здоровʼя та нібито готується до проходження ВЛК.

Про це Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у X (Twitter).

“За наявною інформацією з моїх джерел, генерал Содоль хоче списатись зі Збройних Сил за станом здоровʼя та готується до проходження ВЛК”, – йдеться у повідомленні.

Блогер також зауважив, що йому стало відомо, нібито Содоль вже домовився про фальсифікацію документів військово-лікарської комісії.

“Після відставки з посади командувача Обʼєднаних Сил він домовився із лікарями одного з медзакладів, щоб ті посприяли йому у фабрикації документів щодо стану здоровʼя“, – додав він.

За словами волонтера, це нібито дозволить Содолю піти з війська та отримувати високу пенсію разом із надбавкою до неї та щомісячними виплатами за звання Героя України.

Нагадаємо, що подібні заяви також вже робила і нардепка Мар’яна Безугла. За її словами, командувач Медичних сил Анатолій Казмірчук, з чим був ознайомлений і Головнокомандувач Сирський, розташував генералів Юрія Содоля і Юрія Галушкіна в одній палаті військового госпіталю у Дніпрі. Це було зроблено для швидкого списання їх за станом здоров’я.